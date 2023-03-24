Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.061,99
ALTIN
1.221,08
DOLAR
19,07
STERLİN
23,45
EURO
20,67

Bozok takımı LEMATEK finalde

Yozgat Bozok Üniversitesi LEMATEK takımı TEKNOFEST 2023 Engelsiz Yaşam Teknolojileri yarışmasında finale katılmaya hak kazandı.

24 Mart 2023 Cuma 02:00
Bozok takımı LEMATEK finalde

Hazırladıkları projeler ve sergiledikleri performanslarla TEKNOFEST’te adından söz ettirmeyi başaran Bozok Üniversitesi öğrenci takımları, yeni bir proje ile 2023 TEKNOFEST’te yer alacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “2030 Engelsiz Yaşam” vizyonu doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin sağlık, kapsayıcı eğitim, bağımsız yaşam, afet ve insani bakımdan acil durumlar için erişilebilirliği önceleyerek milli teknoloji hamlesi ile toplumsal bütünleşmeyi amaçlayan ve 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul’da yapılması planlanan TEKNOFEST 2023 Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması öncesi Üniversite Gençlik Merkezi LEMATEK takımı tarafından hazırlanan "Bana Göz Kulak Ol" projesi, 120 takım arasından 91 puanla finale kalmaya hak kazanarak ilk 30 takım arasına girme başarısı gösterdi. 
Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Şener Taplak’ın danışmanlığında; Abdullah Derebaşı  (Takım Kaptanı-Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü), Mehmet Ertaş  (Fen Edebiyat Fakültesi-Matematik Bölümü), Furkan Ayyıldız (Mimarlık Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), İlker Utku Bozo (Mimarlık Mühendislik Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümü),  Alperen Önal (Mimarlık Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Celal Temür (Mimarlık Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü), Duygu Atacan (Mimarlık Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü) ve Mustafa Kolay (Mimarlık Mühendislik Fakültesi-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)’ın yer aldığı Gençlik Merkezi LEMATEK takımı 2023 TEKNOFEST’te bozok Üniversitesi’ni temsil edecek.
Bozok Üniversitesi Gençlik Merkezi LEMATEK takımını başarılarından dolayı kutlayan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, uzay ve havacılıktan, sağlık ve yazılıma, ulaşım sistemlerinden tasarım ve eğitime, çevre ve tarım teknolojilerine kadar birbirinden çeşitli ve tamamı geleceğin odak alanlarında kurgulanmış ve farklı kategorilerde TEKNOFEST 2023 Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması düzenleneceğini söyledi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Şener Taplak’ın danışmanlığında oluşturulan ve üniversitenin farklı fakültelerinden öğrencilerin yer aldığı Gençlik Merkezi LEMATEK takımının hazırladığı projenin finallere katılmasından mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ,  “Üniversitemiz Gençlik Merkezi LEMATEK takımı,  TEKNOFEST 2023 Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışmaları için hazırladığı görme ve işitme engelli bireyler için: Bana Göz Kulak Ol projesi ile 120 takım arasından 91 puanla finale kalmaya hak kazanarak ilk 30 takım arasına girme başarısı gösterdi. Sağlık alanında yapay zekâ ve inovasyon odaklı geleceğin teknolojisini üretmeye hedefleyen LEMATEK takımımızın finallerde de önemli başarılar elde edeceğine inanıyorum. Projenin hazırlanmasında emeği geçen danışman hocamıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
Bozok Takımı LEMATEK Finalde
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatlı Ramazan’a kavuştu
Yozgatlı Ramazan’a kavuştu
Tek yürek hatıra ormanı
Tek yürek hatıra ormanı
işsizlik yüzde 10,4 oldu
işsizlik yüzde 10,4 oldu
“Kurtaracağız”
“Kurtaracağız”
Sarıkayalılardan depremzedelere destek
Sarıkayalılardan depremzedelere destek
Köy ziyaretleri sürüyor
Köy ziyaretleri sürüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim