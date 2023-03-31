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Bozdağ’dan seçim açıklaması

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili paylaşım yaptı.

31 Mart 2023 Cuma 11:59
Bozdağ’dan seçim açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde güveni, iktidarı, istikrarı ve iyi yönetimi temsil edecek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti.
Yapılan paylaşımda Bakan Bozdağ şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’mizin en önemli hazineleri siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güvendir. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güveni temsil eden lider ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. 14 Mayıs’ta aziz milletimiz, Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Başkan seçmek sûretiyle siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven hazinelerini koruyacak, bu hazineleri yok etmek için kurulan tuzakları ve yapılan hesapları bir kez daha bozacaktır" Haber Merkezi

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