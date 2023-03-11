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Borsa’dan büyük iş birliği

Boğazlıyan Ticaret Borsası Türkiye İş Bankası yöneticilerini misafir etti. 

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Borsa’dan büyük iş birliği

Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı’yı makamında ziyaret eden İş Bankası Yöneticileri, Türkiye’de ilk olan tarımsal şube hakkında bilgi verdi. 
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı; Türkiye İş Bankası’nın teknolojiyi, tarımı ve finansı bir araya getirerek çiftçilere yönelik yenilikçi çözümler sunacağı tarım ihtisas şubesinin Boğazlıyan’da da faaliyete geçeceğinin bilgisini ve müjdesini veren Türkiye İş Bankası A.Ş. yöneticileri ile bir araya geldik. 
İş Bankası’nın yönetici ekibine bölgemiz tarımsal ve bankacılık faaliyetleri hakkında üyelerimizin sorun ve beklentilerini ilettik. Tarımsal ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduk. İşbankası yetkilileri, Türkiye’de 25 bölgede kurulacak olan tarım ihtisas şubeleri hakkında bilgi verdiler. Bunlardan birinin de Boğazlıyan şubesi olacağı müjdesini bölgemiz için büyük bir fırsat olacağını açıkladılar. Bölgemiz tarım ve ticari hayatı için bu güzel girişimi karşılıklı destekleme ve geliştirme konusunda borsamız ve iş bankası yetkilileri görüş birliğine vardık. İlçemize, üyelerimize, üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Nazik ziyaretlerinden dolayı Türkiye İş Bankası A.Ş. Tarım Bankacılığı Bölüm Müdürü Kerem Akıner, Tarım Değer Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Burak Samur, Kayseri Bölge Müdürü Ümit Kıraçbedel, Kayseri Bölge Tarım Bölge Müdür Yardımcısı Yakup Şahin, Boğazlıyan Şube Müdürü Mustafa Önceler, Boğazlıyan Şubesi Tarım Müşteri İlişkileri Yöneticisi Uğur Bişirici’ye teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Borsadan Büyük Iş Birliği
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