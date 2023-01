Bölge toplantısına katıldı

Ak Parti Yozgat Çevre Şehir Başkanı Nurdan Taşarsu, Yeşil kalkınma sürecinde gençlerimiz ve kadınlarımız en önemli iş ortaklarımızdır. Gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla sivil toplum örgütlerimizle siyaset üstü bir mesele olan iklim değişikliği ve iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde adımlarımızı atıyor olacağız dedi.

Taşarsu katıldığı bölge toplantısı hakkında yaptığı açıklamada; “Yenilenebilir enerji, yerli elektrikli araç, sıfır atık, sıfır atık uyumlu projelerimizle, gerek binalarda gerek üretim tesislerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarından en iyi şekilde yararlandığımız, Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen sıfır atık projesi kapsamında sürdürülebilir bir ekonomi anlayışıyla, atıkların ekonomiye kazandırılmasıyla gerçekleştirilen toplumsal çalışmaları bizlerde bireysel anlamda tüketim ve yaşam alışkanlıklarımızda değişiklik yaparak bireysel sorumluluk göstererek sorumluluk alarak desteklememiz gerekmektedir. İç Anadolu Bölgesi birim temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda bölgemizin ve şehrimizin çevre, şehir ve kültür alanında ki genel durumlarını konuştuk. Daha evvel şehrimizde Çevre Şehir ve Kültür başlıkları altında güzide şehrimiz Yozgat’ımızda yapmış olduğumuz çalışmaları aktardık. Gerek çevre alanındaki yatırımlarla gerekse tarih, doğal ve kültürel alanda sahip olduğu güzelliklerle örnek teşkil eden şehrimiz için halkımızın da talepleri doğrultusunda yapacağımız çalışmalar için önemli istişarelerde bulunduk. Doğa ve çevre alanında sürekli faaliyette bulunan insanlarımızla görüşmelerimiz sonunda ulaştığımız tablo ile bir yol haritası belirledik. Çalışmalara ilk olarak kültürümüzü yansıtan örnek çevreci hikâyeleri keşfetmekle başlayacağız. Günlük yaşantısında yaptığı çevreci davranışlarla herkese örnek ilham olacak vatandaşlarımızla iletişim kurarak hikâyelerini dinlemek duyurmak istiyoruz. Örneğin üretimleri esnasında hiç atık üretmeyen kullandığı her malzemeyi değerlendiren ya da doğa yürüyüşüne yâda pikniğe gittiğinde farkındalık oluşturarak önce mıntıka temizliği yapıp sonrasında planına devam eden, atık kumaşlarını atmayıp evinde değerlendiren ev ekonomisine tasarrufla katkıda bulunan hanım kardeşlerimizi, sadece kendi içinden geldiği için boş sahipsiz alanlardaki ağaçlara aşılama ve bakım yapan, ailece ya da bireysel olarak bu tür çevreci faaliyetlerde bulunan hemşerilerimizi dinleyerek onlardan ilham alarak gelecek nesillerimiz için daha yaşanabilir bir çevre, temiz ve sürdürülebilir hayat ve mutlu bir Yozgat için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her an dinimizin de gereği olan temizlik tasarruf çerçevesinde bireysel ya da ailece bu alanlar da hikâyesi olan hemşerilerimizle bizler tanışmaya iletişim kurmaya başladık ama henüz ulaşamadığımız “bizimde hikayemiz var” diyen herkesin bizimle iletişime geçmesini bekliyoruz. Gelecek nesillerimize miras bırakacağımız tarihi, kültürel zenginliklerimiz ve doğal güzelliklerimiz için, yeşil kalkınma hedeflerimize sağlam adımlarla çıktığımız bu yolda tüm halkımızı bireysel sorumluluğa hep birlikte mücadele etmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi