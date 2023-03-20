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Boğazlıyan’da kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıldönümü Boğazlıyan ilçesinde coşku içerisinde kutlandı.

20 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Boğazlıyan’da kutlandı

Türk Milletinin üstün vatan sevgisi ve kahramanlığının sembolleştiği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve ‘Şehitler Günü’nün yıldönümünü büyük bir kıvanç ve coşkuyla kutlandı.
Boğazlıyan Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı’na Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Özalp ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ergün Yalçın, tarafından çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan programda Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Hüseyin Albay'ın günün anlam ve önemini belirttiği konuşmanın ardından Boğazlıyan Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde programa devam edildi.
Programa; Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Özalp, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emre Dursun, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Hüseyin Albay, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ergün Yalçın, şehit yakınları, gaziler, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu Müdürü Sadullah İşgüzar, günün anlam ve önemini belirttiği konuşmasında; "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız, eşsiz bir yıl olan 2023'ü yasamaktayız. Tarihimizin önemli dönüm noktalarından olan Cumhuriyetin ilanı Çanakkale cephesinde gerçekleştirdiğimiz eşsiz bir zaferin verdiği imkan ile elde edilmiştir" dedi.
Çanakkale'yi zafere götüren ve Cumhuriyeti ilan eden birliktelik, dayanışma ruhu, mücadele bu yüce milletin eseri olduğunu vurgulayan İşgüzar, "Çanakkale zaferini elde ettiğimiz süreçlerdeki milletimizin gösterdiği kahramanlık, cesaret, dayanışma, birlik, fedakarlık ve mücadelenin o gün olduğu gibi bugün de tüm zorlu süreçlerde gün yüzüne çıktığını görmekteyiz. Çanakkale'deki ruh yaklaşık 40 gün Önce yaşadığımız asrın felaketinde bu asil millette yine kendini göstermiştir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Daha sonra protokol heyeti, Boğazlıyan İlçe Mezarlığı’ndan bulunan Şehit Kabristanlığını ziyaret etti, dualar okundu. »Haber Merkezi

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Boğazlıyanda Kutlandı
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