Boğazlıyan’da eğitime başladılar

Kitap, kırtasiye ve tüm okul ihtiyaçları karşılanan öğrenciler, kayıt yapılan okullarında eğitime başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminin başladığını söyledi.

Yarıyıl tatili ve Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tatil edilen okullarda eğitim ve öğretimin başladığını belirten Şimşek, deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Boğazlıyan’da şuana kadar 50’den fazla öğrencinin deprem bölgesinden geldiğini ve okullara yerleştirildiğini ifade eden Şimşek, “Boğazlıyan’da yaklaşık 5 bin 800 öğrenci ve 500 öğretmen yarıyıl ve deprem tatilinin ardından ders başı yaptı. Ayrıca deprem bölgesinden Boğazlıyan’a gelen öğrencilerin depremin etkilerini üzerinden atması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” açıklamasında bulundu.

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