Boğazlıyan’da anıldı

Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü konferans salonunda hazırlanan 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü düzenlendi.

Programa, Kaymakam Recep Aydın, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ümit Kandemir, İlçe Emniyet Müdür V. Başkomiser Mustafa Sezer, Kurum Amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program; Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesiyle başladı. Ardından Kur’anı Kerim Tilaveti yapıldı. Mehmet Akif Ersoy’un Hayatı, ‘İstiklal Marşımızın Hikayesi’ isimli video gösterimi, ‘Asımın Nesli’ adlı şiir okundu.

Mehmet Akif ve İstiklal Marşı konulu Oratoryo Gösterisi programa renk kattı.

Uğruna her türlü fedakarlık gösterilen bu vatan topraklarında başımızı dik tutan, bağımsızlık ruhumuzun özünü taşıyan vatan sevgimizin ve özgürlük tutkumuzun en manidar ifadesi olan İstiklal Marşımız tam 102 yıldır ülkemizin her köşesinde yediden yetmişe tüm milletimiz tarafından gururla, coşkuyla söylenmekte olduğu vurgulandı. »Haber Merkezi