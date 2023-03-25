Boğazlıyan Ovası güncellendi

Cumhurbaşkanı Kararı ile ovanın sınırları düzeltildi ve projeksiyon bilgileri güncellendi. Bu güncelleme ile birlikte, ova içerisinde bulunan onaylı 1/5000 veya 1/1000 ölçekli imar planları ve yerleşim alanları tarım dışı kullanım izni verilmiş alanlar dışında tutuldu, büyük ova koruma alanı dışında tutuldu. Karar, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 14. Maddesi gereğince alındı.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden birisi olan Boğazlıyan Ovası tarım açısından oldukça önemli bir yer tutuyor. Başta şeker pancarı olmak üzere hububat ve çeşitli tarım ürünleri üretimi de yapılan ilçede güncellenen koruma alanının ovanın doğal kaynaklarını ve tarım potansiyelini korumayı amaçlıyor.

Güncellenen sınırların projeksiyon bilgileri ve dilim farkından kaynaklı hataları düzeltildi ve alanın sınırları aynı kalmak üzere güncellendi. Onaylı imar planları ve yerleşim alanları gibi tarım dışı kullanıma izin verilmiş alanlar koruma alanı dışında bırakıldı.

Bu karar, Boğazlıyan Ovası'nın tarım potansiyelini korumak amacıyla alınmış önemli bir adım olurken, Ovanın doğal kaynaklarının sürdürülebilirliği için bu tür koruma kararlarının alınması tarımın geleceği açısından büyük önem taşıyor. »Haber Merkezi