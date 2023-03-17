Boğazlıyan'da mini hayvanat bahçesi

İlçe Müftüsü Atıf Akşit ve Şube Müdürü Tayfun Onur liderliğindeki proje kapsamında, Yukarı Mahalle Camii'ne bağlı gençlik merkezinde mini bir hayvanat bahçesi oluşturuldu. Bu hayvanat bahçesi, çocukların ilgi odağı haline geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, ilköğretim seviyesindeki öğrenciler ve 4/6 yaş arasındaki Kuran kursu öğrencileri, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri gençlik merkezinde gruplar halinde ağırlanıyor. Gençlik merkezinde bulunan kanarya, papağan, muhabbet kuşları ve akvaryumdaki balıklar çocukların ilgisini çekiyor.

Mini hayvanat bahçesinin tanıtılmasının ardından, Yukarı Mahalle Camii'ni ziyaret eden minik misafirlere caminin genel tanıtımı yapıldı ve ardından ikramlarda bulunuldu.

Boğazlıyan İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen "Camiye Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi, çocukların camilere yönelmesini teşvik ediyor ve aynı zamanda camiye gitmenin eğlenceli bir deneyim oldu.

Projeye ilgi her geçen gün artarken, çocukların camiye gitme oranlarında da önemli bir artış sağlandı. Proje sayesinde, çocuklar camiye gitmenin sadece ibadet etmek değil, aynı zamanda sosyal aktivitelerde bulunmak, yeni arkadaşlıklar edinmek ve farklı deneyimler yaşamak için de önemli olduğunu keşfediyor.

Boğazlıyan İlçe Müftüsü Atıf Akşit, projenin amacının çocukların dini bilgilerini artırmak ve camiye gitme alışkanlığı kazandırmak olduğunu belirtirken, projenin başarısından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Akşit, projenin sadece çocukların değil, aynı zamanda ailelerin de camiye gitme alışkanlığı kazanmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Proje sayesinde camiye gelen çocukların camiyi daha çok sevdiklerini ve burada vakit geçirmenin keyfini çıkarırken, projenin camilerin toplumda daha önemli bir yer edinmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

"Camiye Gitmeyen Çocuk Kalmasın" projesi, Boğazlıyan İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki işbirliğiyle sürdürülüyor. Proje kapsamında, çocukların dini eğitimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de düzenleniyor. »Haber Merkezi