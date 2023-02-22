'Bize yük değiller'

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından afetzedeler için seferber olan Yozgat, tüm imkanlarıyla çalışıyor.

Yozgat Berberler ve Kuaförler Odasına bağlı kuaför ve berberlerden bir ekip oluşturularak depremzede vatandaşlara hizmet veriyor.

Deprem bölgesinden Yozgat’a gelen yaşamlarına burada devam etmek zorunda kalan vatandaşların saç kesim ve bakım hizmeti almasını sağlıyor.

berber ve kuaförler, depremzedelerin günlük yaşantısını kolaylaştırmak için depremzedelerin kalmış oldukları yurtlara giderek hizmet vermeye başladı.

Afetzedeler, saç kesimi ve sakal tıraşı başta olmak üzere diğer kuaförlük hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanıyor.

Hiçbir vatandaşın kendilerine yük olmadığını ifade eden Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, “Kahramanmaraş’tan, Adıyaman’dan ve Hatay’dan gelen kardeşlerimizi Yozgat Berberler ve Kuaförler Odasına kayıtlı üyelerimiz tıraş ediyor. Okullar açılırken minik yavrularımız içinde bir hazırlık olmuş oldu. Burada şunu gördük; biz 85 milyon tek yüreğiz, tek kardeşiz. Bütün depremzede kardeşlerimizin hiçbiri bize yük değil. Ben Berberler ve Kuaförler Odası yönetimi ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi. »Alpaslan Demir