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“Biz onlar için varız”

Yozgat Halk Eğitim Merkezi atölyelerinde gönüllü usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere çocuk ve yetişkin kıyafeti üretiliyor.

23 Şubat 2023 Perşembe 02:00
“Biz onlar için varız”

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm ülkede olduğu gibi Yozgat’ta da 7’den 70’e vatandaşlar, ellerindeki imkanlar dahilinde afet bölgesine destek olmak için çalışıyor. Yozgat Halk Eğitim Merkezindeki giyim atölyelerinde eğitim gören kursiyer ve usta öğreticiler, depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak için gönüllü olarak çalışıyor. 
Kadınlar depremzede çocuk ve yetişkinlere gönderilmek üzere polar kumaştan eldiven, bere, atkı, kıyafet ve iç çamaşırı dikiyor.
2 haftadır depremzedeler için kıyafet diktiklerini söyleyen Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Nadiye Uzun, “Bugünlerde birlik beraberlik olmak için ve depremzede kardeşlerimize yardımcı olmak için 15 gündür gönüllü olarak kıyafet dikiyoruz. İç çamaşırı ve eşofman takımları yapıyoruz. Hayırseverlerin ve kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz kumaşlarla bunları üretiyoruz. Gelen malzemelerin hepsini değerlendirdik. Elimizden geldiği kadar kardeşlerimiz için çalışıyoruz. Yaptığımız ürünlerden depremzede kardeşlerimiz gelip alabilirler. Biz onlar için varız.” dedi.
Usta öğretici Sevcan Gümüş ise, “Öncelikle ülkemize çok geçmiş olsun. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Biz onlar için kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gönüllü kursiyerlerimizle birlikte iç çamaşırı, kıyafet dikiyoruz. Onları bir nebze olsun ısıtmak için çalışıyoruz. Bu kıyafetleri deprem bölgesine de gönderiyoruz, buradaki depremzede vatandaşlarımıza da iletiyoruz.” şeklinde konuştu. »İHA

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:31
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