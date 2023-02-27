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‘Biz Hep Birlikte Kardeşiz’

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Deprem bölgesinden Yozgat’a misafir gelen vatandaşlarımıza Yozgat olarak gönlümüzle beraber hanelerimizi de açtık dedi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 09:52
‘Biz Hep Birlikte Kardeşiz’

Yazıcı yaptığı açıklamada, “Hayatı anlamlı kılan en önemli olgu keder ve kıvancı içtenlikle paylaşmaktır. Misafir öğrencilerimizi de ilgili okullarına kaydettik ve kaydetmeye de devam ediyoruz. Öğrencilerimizin kitap, çanta, kırtasiye ve diğer ihtiyaçları karşılanmakta ve psikososyal destek sağlanmaktadır. Bu sürece destek olan ve emek veren eğitim camiamıza, Yozgat’ımızın saygıdeğer halkına ve milletimize teşekkür eder, saygılar sunarım.” İfadelerini kullandı. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.02.2023 09:54
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