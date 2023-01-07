Bitkisel üretim desteği açıklandı

“BOĞAZLIYAN’DAN 99 ÇİFTÇİYE BİTKİSEL DESTEK”

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2022 yılı yem bitkileri desteği ile ilgili önemli bir duyuru yayınlandı.

Buna göre; Yozgat il genelinde Binlerce çiftçiye bitkisel ürünler için destek ödemesi yapılacak. Boğazlıyan’da ise başvuru yapan 99 çiftçiye 325 bin 69 lira destek ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Yem Bitkileri Desteklemelerine Esas Köy/Mahalle İcmal Listeleri askıya çıktı.

Tarım ve Orman Yozgat İl Müdürlüğü, 2022 yılı yem bitkileri desteği ile ilgili önemli bir duyuru yayınlandı.

Bitkisel üretim desteklerini içeren 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 19 Kasım 2022 Tarih ve 32018 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince Yozgat il ve ilçelerine ait 2022 yılı Yem Bitkisi Desteklemesi askı icmalleri yayınlandı.

Destek icmallerinin askıya çıkarken, çiftçilerin bir mağduriyet yaşamaması için destek icmallerinin kontrol edilmesini istedi. »Haber Merkezi