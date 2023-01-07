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Bitkisel üretim desteği açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca ülkede bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik destekler devam ederken, Yozgat ve ilçeleri için çiftçilere yönelik bitkisel üretim destekleri icmalleri askıya çıktı.

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Bitkisel üretim desteği açıklandı

“BOĞAZLIYAN’DAN 99 ÇİFTÇİYE BİTKİSEL DESTEK
Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2022 yılı yem bitkileri desteği ile ilgili önemli bir duyuru yayınlandı.
Buna göre; Yozgat il genelinde Binlerce çiftçiye bitkisel ürünler için destek ödemesi yapılacak. Boğazlıyan’da ise başvuru yapan 99 çiftçiye 325 bin 69 lira destek ödemesi yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Yem Bitkileri Desteklemelerine Esas Köy/Mahalle İcmal Listeleri askıya çıktı.
Tarım ve Orman Yozgat İl Müdürlüğü, 2022 yılı yem bitkileri desteği ile ilgili önemli bir duyuru yayınlandı.
Bitkisel üretim desteklerini içeren 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin  19 Kasım 2022 Tarih ve 32018 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ gereğince Yozgat il ve ilçelerine ait 2022 yılı Yem Bitkisi Desteklemesi askı icmalleri yayınlandı.
Destek icmallerinin askıya çıkarken, çiftçilerin bir mağduriyet yaşamaması için destek icmallerinin kontrol edilmesini istedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 17:02
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