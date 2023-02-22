Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen depremin ardından Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Hassa merkez Yuvalı ve Demrek mahallelerinde depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek destek oldu.

Vatandaşlarını yalnız bırakmayan Neşeli, “Hatay ili Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 lük deprem sonrası Hassa merkez Yuvalı ve Demrek mahallelerinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek destek olmaya çalıştık.

Kırmızı Yeleklilerimizle bir an dahi durmadan, gece yorulmadan afetten etkilenen vatandaşlarımıza umut olmayı sürdürüyoruz. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi