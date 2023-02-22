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“Birlikte güçlüyüz”

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın Defne ve Samandağ'ı ilçelerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. 

22 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
“Birlikte güçlüyüz”

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen depremin ardından Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Hassa merkez Yuvalı ve Demrek mahallelerinde depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek destek oldu. 
Vatandaşlarını yalnız bırakmayan Neşeli, “Hatay ili Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 lük deprem sonrası Hassa merkez Yuvalı ve Demrek mahallelerinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek destek olmaya çalıştık.
Kırmızı Yeleklilerimizle bir an dahi durmadan, gece yorulmadan afetten etkilenen vatandaşlarımıza umut olmayı sürdürüyoruz. Yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Birlikte Güçlüyüz
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