Birlikte güçlüyüz

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yozgat İl Müftülüğü harekete geçti.

Yaşanan depremin ardından İl Müftülüğü tarafından Din Hizmetleri Uzmanı Erhan Aydoğdu sorumluluğundaki 15 kişilik ekip Hatay Hassa ilçesinde çalışmalara başladı.

Toplamda İl Müftülüğü ve ilçe Müftülükleri tarafından 6 ekip aralıklı olarak deprem bölgesine gönderildi.

Depremin 20’nci saatinde Müftülük Din Hizmetleri Uzmanı Erhan Aydoğdu sorumluluğundaki 15 kişilik ekip Hatay Hassa ilçesinde çalışmalara başladı. Arama kurtarma eğitimi alan 1 kişi AFAD ile kurtarmaya katıldı.

Konu hakkında bilgilendirme yapan İl Müftüsü Ali Gülden, “Ekip koordinasyon merkezi görevlendirmesi ile Hassa Hastanesi ve bölgede toplanma merkezi olan Pazar yerinde görev almıştır. Hastanede cenaze kabul, cenaze taşıma, teşhis ve hastane çıkış işlemlerinde hastane yönetimi, Adli Personel ve Mezarlık Müdürlüğü ile koordineli olarak 6 gün görev yapmıştır. Pazar yerinde görev alan personel ise oraya gelen ayni yardımları depremzedelere ulaştırarak yemek organizasyonu, çadır kurma, gibi görevleri 6 gün yapmıştır. 2’nci ekip ise benim başkanlığımda, Hatay ili Hassa ilçesine gelen yardım tırlarının boşaltılması, depolanması ve tertipli bir şekilde dağıtımında koordinasyonu yapıldı. 10 bin kişilik yemek organizasyonu yaparak, enkaz arama işlemleri bitince bütün taziye çadırlarını ziyaret ettik. Kur’an-ı Kerim okuduk ve taziyede bulunarak manevi destek hizmeti sunduk. 3’üncü ekibimiz Yozgat Dediklioğlu Camii İmam Hatibi Fatih Cankurtaran sorumluluğunda 47 kişilik ekip Hatay Merkez ve Antakya ilçesinde görev almıştır. Türkiye Diyanet Vakfı’nın oluşturmuş olduğu 8 lojistik depodan bir tanesi olan Hz. Hatice Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu’na ait olan spor salonunun koordinasyonunu sağlamıştır. Depoya gelen yardım tırlarının kayıt altına alınması, boşaltılması, tasnifi ve depremzedelere ulaştırılması görevlerini yapmıştır. Çalışma sahasında, yemek dağıtımı, çadır kurulması, yakıtların muhafazası, güvenliğin sağlanması, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve manevi destekte bulunulması görevlerini yapmıştır. Hocalarımızdan bir ekip Antakya Hastanesi morgunda, erkek ve kadın cenazelerinin teçhiz, tekfin ve defin işlemlerini yerine getirmiştir. 4’üncü ekibimiz ise İl Müftü Yardımcımız Aybala Tuğba Uzuner’in sorumluluğunda 15 kişil bir ekip olarak gidildi. 8’i Hassa 1 bayan Kahramanmaraş, 9 kadın personel olmak üzere toplam 15 kişilik ekip, cenaze tekfin, defin ve manevi destek görevlerinde bulunmuştur. Yozgat’ta din görevlilerinin topladığı yardımları yerlerine ulaştırmıştır. Halen bölge ile irtibatta kalarak ihtiyaçları için yardım kampanyası başlatmıştır. 5’inci ekip Şefaatli İlçe Diyanet Gençlik Koordinatörü Muhammed Hakan Tuncer’in önderliğinde Şefaatli ve Yerköy Müftülük personeli 13 İmam-Hatip hocamızın yer aldığı ekiptir. Ekibimiz Hatay Hassa’da çalışmalarına başladı. Ayni yardım ve depolama hizmetlerinde bulunan arkadaşlarımızdan 3 kişi kuru bakliyat ve gıda, 3 kişi anne ve bebek hijyen ürünleri, 2 kişi bebek besin ürünleri dağıtım bölümünde, 3 kişi kıyafet istif ve dağıtımında, 1 kişi ayakkabı dağıtımı ve 1 kişi de sahada forklift kullanarak 5 gün boyunca gece gündüz demeden deprem bölgesinde olarak aktif rol almışlardır. 6’ncı ekinimiz Boğazlıyan Cezaevi Vaizi Selahattin Aydın sorumluluğunda 12 kişilik ekip Hatay Hassa ilçesinde görev yapmıştır. Ekip 3 fark görevi üstlenmiştir. Lojistik depoda tır indirme tasnif ve nakil işlerinde, pazar yerinde yemek dağıtımında ve Ürdün’den gelen arama kurtarma ekiplerine tercümanlık görevlerinde bulunmuştur. Tabi ki oraya giden ekiplerimizin yanı sıra burada kalan personellerimizde buradaki koordinasyonu sağlayarak deprem bölgesi için yardım kampanyası başlatmış olup ilimize gelen depremzedelerimiz için var güçleri ile çalışmışlardır. Ben buradan yardım eden bizlere destek sağlayan ve gece gündüz demeden emeğini esirgemeyen personellerimize teşekkür ederim.” dedi. »Sema Nur Koçaker