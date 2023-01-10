Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.170,97
ALTIN
1.128,51
DOLAR
18,77
STERLİN
22,89
EURO
20,18

“Birlikte geleceğe taşıyacağız”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

10 Ocak 2023 Salı 02:00
“Birlikte geleceğe taşıyacağız”

Genel Müdür Erkılınç mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Her türlü koşulda görevlerini yerine getirerek kamuoyunun güvenilir ve sağlıklı bilgiye ulaşmasını sağlayan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. 62 yıldır Türk basınına destekleri ile güç veren Basın İlan Kurumu, görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Türkiye Yüzyılı’nda da katkılarını artırarak sürdürme kararlılığındadır. Büyüyen ailemizle birlikte, geçmişten bugüne taşıdığımız tecrübeyi çağın getirdikleri karşısında doğru pozisyon alarak hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Basın ahlak esaslarından, demokrasi ve ifade özgürlüğünden taviz vermeden doğru ve objektif bilgiyi kamuoyuna ulaştıran yayınları desteklemeyi sürdürürken, mesleki beceri ve kültürümüzü her geçen gün geliştirerek toplumsal görevimizi koruyacağız. Ülkemizin her köşesindeki basın emekçilerinin başarılarla dolu bir yıl geçireceğine yürekten inanıyor, hakikat mücadelesi vererek ülkesi için çalışan tüm medya mensuplarına hayırlı mesailer diliyorum.” »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Birlikte Geleceğe Taşıyacağız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürücü kusurları ilk sırada
Sürücü kusurları ilk sırada
“GAZİ’M ŞEHİT OLDU”
“GAZİ’M ŞEHİT OLDU”
Neşeli ziyaret etti
Neşeli ziyaret etti
Dijitalleşme Desteği başladı
Dijitalleşme Desteği başladı
Valilik uyardı!
Valilik uyardı!
Örmüş temsil etti
Örmüş temsil etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim