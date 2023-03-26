“Birlik ve beraberlik içinde iftar”

Şefaatli Meydanına kurulan iftar çadırı vatandaşlara ücretsiz iftar hizmeti sağlayacak.

Vatandaşlarca yoğun ilgi gören iftar çadırında yardımlaşma ve dayanışmanın hissedildiği bu mübarek ayda Şefaatliler aynı sofrayı paylaşmanın huzurunu yaşıyor.

Belediye Başkanı Müjdat Karaca, iftar çadırında vatandaşlarla bir süre sohbet edip yemek dağıtımında bulunduktan sonra birlikte dua edip orucunu açtı.

Karaca, "Öncelikle tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mübârek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Belediye İftar Çadırımızı kurduk. Belediyemiz tarafından kurduğumuz iftar çadırımızda Ramazan Ayının birlik ve beraberliğini yaşatıyoruz. Ben bu vesileyle iftar çadırımıza katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyor, bizlerden katkısını eksik etmeyen tüm hemşehrilerime şükranlarımı belirtiyorum. Rabbim hayırlı Ramazanlar nasip eylesin. Hep beraber bayrama ulaşmak dileklerimizle." dedi. »Haber Merkezi