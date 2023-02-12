Birlik vakti

Türk milleti, asrın felaketi olan Kahramanmaraş ve 10 ilimize büyük hasarlar veren depremde devletle el ele yaraları sarabilmek müthiş bir dayanışma sergiledi.

Adıyaman’a depremzedelere destek sağlamak için gittiklerini belirten AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “Bizlere düşen görev birlik olma zamanı yardım elini uzatma zamanıdır. Depremzedelerimize bu zor günlerinde bir nebze de olsun katkıda bulunmak için yardımlarımızı götürüyoruz. Onlar kadar hissedemesek de dertlerini ortak olmak için her zaman hazır bekliyoruz. Dilde birlik, yardımda birlik, acıda birlik olduk. Yozgat’ta Depremin ilk saatlerinden itibaren imkanları olanlar ellerinde ne varsa veya neye gücü yetiyorsa alıp getirdiler. Zorlu kış şartlarından dolayı belirlediğimiz irtibat numaralarından hazır kıta ekibimiz aracılığı ile biz gidip aldık. Amacımız yaraları hep birlikte sarmaktır. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bu günde ne mutlu ki bize Yozgat halkı ve Yozgat esnafları olarak yardım seferberliği başlattık ve durmadan, yorulmadan; gece gündüz demeden canla başla çalışarak depremzede kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Kardeşlerim gelin depremin yaralarını birlikte saralım. Türkiye için birlik vaktidir.” dedi. »Haber Merkezi