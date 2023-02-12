Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,82
DOLAR
18,84
STERLİN
22,72
EURO
20,12

Birlik vakti

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları, Türkiye depreminin yaralarını sarmak için, Osmaniye’den sonra Adıyaman’da seferber oldu. 

12 Şubat 2023 Pazar 02:53
Birlik vakti

Türk milleti, asrın felaketi olan Kahramanmaraş ve 10 ilimize büyük hasarlar veren depremde devletle el ele yaraları sarabilmek müthiş bir dayanışma sergiledi. 
Adıyaman’a depremzedelere destek sağlamak için gittiklerini belirten AK Parti Yozgat Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “Bizlere düşen görev birlik olma zamanı yardım elini uzatma zamanıdır. Depremzedelerimize bu zor günlerinde bir nebze de olsun katkıda bulunmak için yardımlarımızı götürüyoruz. Onlar kadar hissedemesek de dertlerini ortak olmak için her zaman hazır bekliyoruz. Dilde birlik, yardımda birlik, acıda birlik olduk. Yozgat’ta Depremin ilk saatlerinden itibaren imkanları olanlar ellerinde ne varsa veya neye gücü yetiyorsa alıp getirdiler. Zorlu kış şartlarından dolayı belirlediğimiz irtibat numaralarından hazır kıta ekibimiz aracılığı ile biz gidip aldık. Amacımız yaraları hep birlikte sarmaktır. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bu günde ne mutlu ki bize Yozgat halkı ve Yozgat esnafları olarak yardım seferberliği başlattık ve durmadan, yorulmadan; gece gündüz demeden canla başla çalışarak depremzede kardeşlerimizin yanlarında olacağız. Kardeşlerim gelin depremin yaralarını birlikte saralım. Türkiye için birlik vaktidir.” dedi.  »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Birlik Vakti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalnız bırakmadılar
Yalnız bırakmadılar
“Gurur duyuyorum”
“Gurur duyuyorum”
Valilik uyardı
Valilik uyardı
“Yaralarımızı birlikte saracağız”
“Yaralarımızı birlikte saracağız”
“Elimizden geleni yapacağız”
“Elimizden geleni yapacağız”
Seferber oldular
Seferber oldular
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim