“Birlik olma günü”

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında Yozgat Valiliği ve belediye tarafından başlatılan yardım kampanyasına Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Teşkilatları destek verdi.

“Haydi Yozgat vakit birlik olma vaktidir.” diyen MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, “Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılması için Yozgat Valiliğimizin ve belediyemizin başlatmış olduğu yardım kampanyasına Milliyetçi Hareket Partisi tüm teşkilatları olarak destek veriyoruz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettiği gibi, bugün birlik ve beraberlik günüdür, bugün ayrı gayrıya gerek yoktur. Anlamsız tartışmalar ve boşa geçirilecek vakit söz konusu değildir. Sosyal ağlarda dile getirilen boş ve anlamsız tartışmalar sorunumuza katkı sunmamaktadır. Bugün konuşmanın değil, çalışmanın, bir olmanın, ortak hareket etmenin ve yaraları sarmanın vaktidir. Bu büyük afette yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi