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Birlik mesajı

Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği (TİGAD) Yozgat İl Temsilcisi Erhan Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarıyla arabaşı programında bir araya geldi. 

16 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Birlik mesajı

İl Temsilcisi Özel, Hayri İnal Konağında düzenlenen programda gazeteciliğin çok önemli olduğunu belirtti. 
Özel, yaptığı açıklamada; “Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği şuan konfederasyonu oldu. İçerisine ve bünyesine birçok derneği ve yurt dışından çeşitli dernekleri de katarak Konfederasyon olma yolunu geçen hafta itibariyle başlattı. Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği’nin Yozgat İl Temsilcisi görevindeyim. Çağımız artık teknoloji çağı bir kaz yıla kalmayacak bütün yazılı basın tamamıyla internetten yayına başlayacak çünkü durum onu gösteriyor. Geçen hafta yapılan bir toplantıda internette yayınlanan abone sayısını artırmak için şifre uygulamasından bahsedildi. İnternette yayınlanan her şeyi herkes görüyor. İnternetten atılan haberi dünya izliyor. Yazılı basında abone sayısı bulmak zorlaştı. Bu yasa başladıktan sonra dijital mecralar başkanı bu işe el attı. Cumhurbaşkanlığı özellikle danışmanlarını gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun özellikle bu işin en tepesinde çünkü oda dijitale geçmeyi çok önemsiyor. Türkiye’de dönüşüm başlattılar. Önümüzde ki yüzyıl içerisinde dünyanın en büyük dijital ülkesi haline gelmeye çalışan bir Türkiye var. Yazılı basına biraz hafifletelim dijitale dönelim düşünceleri var. İnternet sitesinin kurmasının bazı şartları var herkes ben site kuruyum düşüncesinde hareket edemeyecek. İnternette yayın yapma şartını dolduranlara sarı basın kartı verilecek. Dijital mecra komisyonu internet üzerinde yapılan yayınları tek tek izliyor takip ediyor. Bizler Yozgat’ta da örgütlenelim birbirimize sahip çıkalım gazetecilerin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını istiyorum. Dernek oluşumunda birkaç tane başkan yardımcılarımız, denetleme kurulumuz bir dernek tüzüğünde ne gerekiyorsa yerine getirip göreve başlamak istiyoruz. Görev dağılımından sonra Vali, Belediye Başkanı ve diğer kurumları birlikte ziyaret edelim istiyorum. Dayanışma içerisinde olursak emin olun medyanın gücünü göstermek istiyorum. Yozgat’ta birlik ve beraberlik içesinde olursak karşımızda hiç kimse duramaz. Amacımız Dijitalde meslek kazandırmak.” diye konuştu. »Rabia Şahin

Son Güncelleme: 15.01.2023 17:00
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