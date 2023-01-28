Birlik beraberlik gecesi

Yozgatlı Dernekler Federasyonu'nun yılda bir kez bir araya gelip kaynaşması amacıyla düzenlenen muhabbet gecesine yoğun katılım oldu. Programa; Tarım Orman ve Köyişleri, Maliye eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Federasyon Genel Başkanı Ahmet Koç, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Özcan, Yozgat Birlik Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Durak Turan Düz, Yozgatlı Akademisyenler, İş İnsanları, Eğitimciler, Esnaflar Bürokratları ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, katılım sağladı.

Arbaşı gecesinde yaptığı konuşmada bir olmanın ve birlik olmanın önemini vurgulayan Ahmet Koç: "Birlik ve beraberliğimiz için arabaşı programımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hemşerilerimize hiçbir zaman tepeden bakmadık İyi günlerinde, kötü günlerinde gücümüz yettiğince yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz en güçlü şekilde kınıyoruz. Regaib kelimesi bolluk, bereket , fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah’ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk Kandil gecesidir. Tüm İslam aleminin Regaip Kandili mübarek olsun. Birlik beraberliğimizin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik. Bu tür etkinliklerimizde bu salonu dolduran sizler sayesinde dayanışma olduğunun göstergesidir. Arabaşı programımıza katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi. »Haber Merkezi