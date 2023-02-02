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Bir öğün ücretsiz

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılının başlayacağı 6 Şubat’ta, 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirecekleri ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

02 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Bir öğün ücretsiz

11. Kalkınma Planı ve 2019-2023 MEB stratejik planında yer alan "eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak -erken çocukluk eğitiminde şartları elverişsiz gruplarda eğitimin niteliğini arttırmak" hedefleri doğrultusunda 2022-2023 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi itibariyle okul öncesi eğitim kurumlarında günde bir öğün ücretiz beslenme desteği verilecek. 
Konu hakkında açıklamada bulunan Yozgat İl Milli eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Ülkemiz çapında beslenme desteği verilen öğrenci sayısının bir milyon 800 binden 5 milyona çıkarılması hedeflenirken ilimizdeki anaokulları, uygulama sınıfları ve bünyesinde anasınıfı bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz 6 Şubat 2023'ten itibaren bu uygulamadan yararlanacaktır. 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren ilimizde de okul öncesinde eğitim gören öğrencilerimize ücretsiz yemek verilecek olup yemekler, müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlar tarafından hazırlanmaktadır. İlimizde ilave yemek verilmesiyle ilgili olarak gerekli hazırlık ve planlama çalışması yapılmıştır.  Bu güzel projenin hazırlanmasına emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür eder, öğrencilerimize hayırlı olmasını dileriz.” dedi. »Haber Merkezi

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Bir öğün ücretsiz
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