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Bir günde iki sözleşme

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Okan Bal tarafından Yozgat için bir günde iki sözleşme imzalandı.

12 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Bir günde iki sözleşme

“Yozgat Merkez Derbent Köyü İkmali” ve “Yozgat Boğazlıyan Kozanözü Deresi Mansap Kısmının Uzatılması” işlerinin sözleşmesi Bölge Müdürü Okan Bal tarafından imzalandı. 
İmzalanan sözleşmeler hakkında açıklamada bulunan Bal, “Yozgat-Merkez Derbent Köyü İkmali İşi kapsamında Gülveli Deresi üzerinde 418 metre dik duvarlı beton kanal ve yol geçişlerine 4 adet menfez, Oluklu Deresi üzerinde ise 170 metre dik duvarlı beton kanal, 90 metre kapalı menfez ve yol geçişlerine 2 adet menfez, bin 200 metre tel çit yaptırılacak. Yozgat-Boğazlıyan Kozanözü Deresi Mansap Kısmının Uzatılması İşi kapsamında ise mevcut kanalın mansap kısmı bin 300 metre uzatılıp duvar üzerine panel tel çit yaptırılacak. Her iki iş de 2023 sonuna kadar tamamlanacak.” dedi. »Haber Merkezi

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Bir Günde Iki Sözleşme
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