Bir günde 3 sözleşme

Ağcaşar S2 Sulama Projesine katkı sağlayacak olan Ağcaşar Barajı Rehabilitasyon Projesinin sözleşmesi, Yozgat-Aydıncık Hacıilyas Köyü ve Arazisinin Yol (Ol) Dere ile Çamlıdere İkmali 2’nci Kısım, Kayseri-Yeşilhisar Bağarsak Deresi işlerinin sözleşmesi Bölge Müdürü Okan Bal tarafından imzalandı.
DSİ 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Yozgat-Aydıncık Hacıilyas Köyü ve Arazisinin Yol (Ol) Dere ile Çamlıdere İkmali 2. Kısım İşi kapsamında; Yol (Ol) deresinde; 0+750 m çift taraflı dik duvarlı kanal ve taban kaplaması, 7 adet yol geçişi için menfez, 1500 m korkuluk panel tel çit yapılacaktır. Çamlıdere de ise; 0+200 m çift taraflı dik duvarlı kanal ve taban kaplaması 400 m korkuluk panel tel çit ve yol geçişi için 4 adet menfez yaptırılacaktır.
Kayseri-Yeşilhisar Bağarsak Deresi Kayseri ili Yeşilhisar ilçesinde, Bağarsak Deresinin oluşturacağı taşkın zararlarından önlemek amacı ile 780 m çift taraflı beton ağırlık istinad duvarı, 62 m kapalı geçiş, 3 adet menfez, 1630 metre tel çit ve 1 adet tersip bendi yaptırılacaktır. Her iki iş de 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi
Ağcaşar S2 Sulama Projesine katkı sağlayacak olan Ağcaşar Barajı Rehabilitasyon Projesinin sözleşmesi, Yozgat-Aydıncık Hacıilyas Köyü ve Arazisinin Yol (Ol) Dere ile Çamlıdere İkmali 2’nci Kısım, Kayseri-Yeşilhisar Bağarsak Deresi işlerinin sözleşmesi Bölge Müdürü Okan Bal tarafından imzalandı.