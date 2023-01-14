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Bir günde 3 sözleşme

Devlet Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğünde bir günde 3 sözleşme imzalandı.

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Bir günde 3 sözleşme

Ağcaşar S2 Sulama Projesine katkı sağlayacak olan Ağcaşar Barajı Rehabilitasyon Projesinin sözleşmesi, Yozgat-Aydıncık Hacıilyas Köyü ve Arazisinin Yol (Ol) Dere ile Çamlıdere İkmali 2’nci Kısım, Kayseri-Yeşilhisar Bağarsak Deresi işlerinin sözleşmesi Bölge Müdürü Okan Bal tarafından imzalandı.
DSİ 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Yozgat-Aydıncık Hacıilyas Köyü ve Arazisinin Yol (Ol) Dere ile Çamlıdere İkmali 2. Kısım İşi kapsamında; Yol (Ol) deresinde; 0+750 m çift taraflı dik duvarlı kanal ve taban kaplaması, 7 adet yol geçişi için menfez, 1500 m korkuluk panel tel çit yapılacaktır. Çamlıdere de ise; 0+200 m çift taraflı dik duvarlı kanal ve taban kaplaması 400 m korkuluk panel tel çit ve yol geçişi için 4 adet menfez yaptırılacaktır.
Kayseri-Yeşilhisar Bağarsak Deresi Kayseri ili Yeşilhisar ilçesinde, Bağarsak Deresinin oluşturacağı taşkın zararlarından önlemek amacı ile 780 m çift taraflı beton ağırlık istinad duvarı, 62 m kapalı geçiş, 3 adet menfez, 1630 metre tel çit ve 1 adet tersip bendi yaptırılacaktır. Her iki iş de 2023 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.” ifadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

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