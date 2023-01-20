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‘Bir bot, bir mont’ kampanyası

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı tarafından başlatılan ‘bir bot, bir mont’ kampanyası il merkezi ve ilçelerde devam ediyor.

20 Ocak 2023 Cuma 02:00
‘Bir bot, bir mont’ kampanyası

Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanlığı, sosyal sorumluluk projelerine devam ederken, yaklaşan çetin kış ayları öncesinde insanların içini ısıtacak projeye aralıksız sürdürüyor.
Soğuk kış aylarında giyecek bir mont bulamayan, üşüyen, yardıma muhtaç vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla Yozgat Ülkü Ocakları tarafından ‘bir bot, bir mont’ kampanyası başlatıldı.
Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz, “Sorgun Ülkü ocakları tarafından gönderilen hediyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. İki Cihan Güneşi Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde buyurduğu gibi “Sağ elin verdiğini sol el bilmemeli “hadisinden yola çıkarak yardım yapanların yardımlarının ulaştığını bilmeleri için her okulda bir çocuğumuza mont ve bot giydirilmiş ihtiyacı olan diğer çocuklarımıza okul müdürlerimiz tarafından dağıtımı yapılmıştır. Ülkü Ocakları olarak her bir çocuğumuzu geleceğimizin teminatı olarak görüyor ve ileride Vatanımıza ve milletimize hizmet eden birer birey olarak hizmet etmelerini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir

Anahtar Kelimeler:
Bir BotBir Mont Kampanyası
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