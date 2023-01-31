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Bir başka güzel…

Akdağmadeni ilçesinde, 92 bin 246 hektar alanda bulunan ormanlar kış mevsiminde bir başka güzel.

31 Ocak 2023 Salı 02:00
Bir başka güzel…

Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan Akdağmadeni ormanları, görenleri kendine hayran bıraktı. 
İç Anadolu Bölgesi’nin en büyük ormanlarını içinde barındıran Akdağmadeni ilçesinde bulunan ormanlar dört mevsim sunduğu eşsiz güzellikteki manzaralarıyla doğa severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 92 bin 246 hektar verimli orman alanı ve ilçenin toplam alanının yüzde 51’ini oluşturan yemyeşil doğası ve temiz havası ile sarıçam, ardıç, palamut gibi ağaç türlerini bünyesinde barındıran Akdağmadeni ormanları, içerisinde gizlediği göletler ve görkemli vadiler ile kendisine hayran bırakıyor.  
Yozgat’ın turizme açılma noktasında önemli bir yerde bulunan Akdağmadeni ormanlarını gezmenizi, görülmesi ve yaşanması gereken bir yer. 
Akdağmadeni ormanlarında bölgenin en yüksek noktası olan nalbant bölgesinde rakımın 2 bin 100 metreye ulaştığı birbirinden güzel yaylaları ve yürüyüş yollarıyla doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının uğrak noktalarından biri haline gelmeye başladı.»Haber Merkezi

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Bir Başka Güzel…
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