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Bir araya geldiler

Çayıralan ilçesinde, Merkez Nur Cami Müezzin Kayyımı İlhami Çamsarı tarafından arabaşı ikramı yapıldı.

22 Ocak 2023 Pazar 02:33
Bir araya geldiler

Düzenlenen arabaşı gecesinde din görevlileri bir araya geldi. 
Arabaşı gecesine Çayıralan İlçe Müftüsü Şaban Çakır, Sarıkaya İlçe Müftüsü Zühdü Elveren ve din görevlileri katıldı.
Arabaşı gecesini tertip eden Merkez Nur Cami Müezzin Kayyımı İlhami Çamsarı’ya teşekkür eden İlçe Müftüsü Şaban Çakır, “Düzenlenmiş olan arabaşı gecesinde din görevi yapan arkadaşlarımız ile bir araya geldik. Gerçekten çok güzel bir gece oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi. »Haber Merkezi

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