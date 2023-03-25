Bin kişiye iftar

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ramazan ayı boyunca verilecek iftara vatandaşların da katkıda bulunacağını söyledi.

Ramazanın birlik ve beraberliği pekiştiren paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Ekinci, "Bu ayda dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek amacıyla kurduğumuz iftar çadırımızda, Bin kişiyi misafir edeceğiz. Daha önceki yıllarda bu rakam 500 ile 800 arasında değişiyordu. Deprem felaketinden sonra ilçe nüfusumuzda görülen artışla günlük yemek miktarımızı artırdık. Vatandaşlarımızla birlikte ramazanın ruhunu bir arada yaşayacağız. Tüm halkımızı iftar soframıza bekliyorum." dedi. »AA