Bin 600 kurtarma ekibi Hatay’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olmak üzere 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından yürütülen çalışmalar hakkında AFAD Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Afet yönetiminin önemli ve kritik bir konu olduğunu belirten Oktay, her ilde bakan ve valilerin sahada olduğunu vurgulayarak, “Biz buradan koordine ediyoruz ama sahada fiilen ihtiyaç çerçevesinde bakanlarımız işe sahip çıkıyorlar. Sosyal medya üzerinde afet yönetmeye kalkarsak faydasından çok ciddi şekilde zararını görmeye başlarız” diye konuştu.

Oktay, TSK personellerinin çalışmalarda faydalanılması konusunda bir sınır olmadığını belirterek, “Silahlı kuvvetlerimizin personeli ve hava gücü zaten fiilen kullanılmakta. İhtiyaca göre de zaten kullanılacaktır. Burada herhangi bir sınır söz konusu değil. Dün gece itibarıyla özellikle çadırların kurulumuyla ilgili ilave personel ihtiyacımız olduğunda hemen silahlı kuvvetlerimiz devreye girmiştir, burada hiçbir sorunumuz yok” dedi.

“BİN 600’ÜN ÜZERİNDE ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİ FİİLEN HATAY’A GÖNDERİYORUZ”

Hatay ve Antakya bölgelerinde birkaç tane arama kurtarma ekibinin olduğunu ifade eden Oktay, şu açıklamaları yaptı:

“Bugün itibarıyla ilave bin 600’ün üzerinde hem yurt dışından gelen hem de bizde olan arama kurtarma ekiplerini fiilen Hatay’a gönderiyoruz. Fiilen bin 673 arama kurtarma ekibi zaten sahada. İlave olarak da helikopterler aracılığıyla hava yolundan, yine otobüsler ve kamyonlar da dahil Hatay bugün odaklandığımız ilimiz. Tüm illerimize odaklanmış durumdayız ama özellikle 3 ilimize daha fazla odaklanmış durumdayız. Bunlar Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş. Malatya da bu illerin arasında aslında 4 il dersek daha doğru olur. Bu bölgelere elimizden geldiği kadarıyla tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.”

“CAN KAYIPLARINDA HERHANGİ BİR TAHMİNDE BULUNMAMIZ AFETİN YÖNETİMİ AÇISINDAN SAĞLIKLI BİR DURUM DEĞİL”

Depremden etkilenen vatandaşlar hakkında hangi binada kimlerin oturduğuyla alakalı bilgilere sahip olduklarını dile getiren Oktay, arama kurtarma faaliyetlerinin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden yürütüldüğünü kaydederek, “Bizim şu anda herhangi bir tahminde bulunmamız, siz de kabul edersiniz ki ne insani bir durum olur ne de afetin yönetimi açısından sağlıklı bir konu olur. Dolayısıyla burada her bir can son derece önemli ve yakınları açısından düşündüğümüzde de hassas olmamız gereken bir konu. Bu yüzden kimliğini netleştirdikten sonra açıklayabileceğimiz hususlar bunlar” değerlendirmesini yaptı.

"TRANSFER EDİLEN DEPREMZEDELERİN GİDECEKLERİ YERLERDE BARINMA MERKEZLERİ BELİRLENDİ"

Oktay, depremzedelerin transferiyle alakalı ilgili valilerin bilgilendirildiğini not düşerek, “Bununla ilgili gidecekleri yerlerde barınma merkezleri belirlendi. Aynı şekilde beslenme ve her türlü ihtiyaçları da dahil karşılanmak üzere hazırlandı, nakliye kısmı da dahil. Burada Mersin olsun Antalya olsun kıyı şeridimizde turistlik otellerimizden de bizlere ayrılan kapasiteler var. Kamu bölgeleri de dahil gerekli yerler rezerve edilmiştir. Bu alanda herhangi bir sorun yok şu an” bilgisini paylaştı.

Deprem bölgelerinden ayrılmak isteyenleri teşvik ettiklerini söyleyen Oktay, “İsteyenler kendi araçlarıyla da ayrılabilirler ya da bizim o illerden diğer illerde yaptığımız organizasyonun bir parçası olurlar, orada bizim sağladığımız araçlarla da ayrılabilirler. Valiliklerimiz koordine ediyorlar” ifadelerine yer verdi.

"BİNİ AŞKIN JENERATÖR BÖLGEYE SEVK EDİLDİ"

Elektrik verilemeyen yerlerde mobil istasyonların desteklenememesinden ve elektrik hatları hasar gördüğünden dolayı haberleşme hizmeti sunulamadığını anlatan Oktay, elektrik verilemeyen yerlerin jeneratörlerle desteklenmesi gerektiğine dikkati çekerek, “Yaklaşık bini aşkın jeneratör bölgeye sevk edildi. Bunlar baz istasyonlarıyla da iletişimi kuruldu. Toplamda 10 binin üzerinde baz istasyonu vardı. Bunların yaklaşık 4’te 1’i elektrikten veya ağır hasardan alakalı hizmet veremiyordu. Bu şu anda ciddi derecede düşmeye başladı. Elektrik verildiği sürece, jeneratörleri devreye aldığımız sürece bu rahatlayacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor” dedi. »İHA