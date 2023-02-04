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Bilgilendirme toplantısı

Sarıkaya ilçesinde 2022-2023 Eğitim öğretim yılı 2. dönemi taşıma, güvenlik ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

04 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Bilgilendirme toplantısı

Sarızeybek Kültür Merkezinde ilçe milli eğitim Şube Müdürü Agah Ayhan başkanlığında yapılan toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılında 1200 öğrenci ve 118 servis aracıyla taşımanın sağlıklı bir şekilde devam edildiği 2. döneminde aynı şekilde devam etmesi konusunda bilgiler verildi. 
Toplantıya jandarma ekipleri, okul müdürleri ve taşıma şirketi başkanı katıldı.»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bilgilendirme Toplantısı
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