Beşir Derneği unutmadı

Beşir Derneği Yozgat Temsilciliği, karla kaplı alanda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için kırsala yiyecek ve yem bıraktı. Ormanlık alanların tamamen karla kaplanmasıyla birlikte Beşir Derneği, yaban hayvanları için doğaya kuşlar için buğday, diğer hayvanlar için ise kemik ve ekmek bıraktılar.

Kirazlı göletti etrafındaki ormanlık alanlarda yaban hayvanları için yem bıraktıklarını belirten Beşir Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih Yıldız yaptığı açıklamada, “Son günlerde ilimizde havaların soğuması ve kar yağışından dolayı doğadaki hayvanların yiyecekleri de bu karın altında kaldı. Hayvanlara karşı herkes daha çok duyarlı olmalı ve onlar için ellerinden geldiğince yiyecek vermeleri gerekiyor. Hayvanların bu şartlarda nasıl yiyecek bulacağını, ne yiyip, içeceğini herkesin dert etmesi gerekmektedir. Bizlerde Beşir Derneği gönüllüleri ile birlikte Kirazlı Göletti çevresindeki ormanlık alana buğday, ekmek ve kemik bıraktık. Doğadaki canlılara yiyecekleri konusunda faydamız dokunduysa ne mutlu bize. Elimizden geldiği sürece sokak hayvanlarımızın ve yaban hayvanlarımıza yem desteğinde bulunacağız.” dedi. »Selma Şahin