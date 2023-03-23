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‘Benim siyasi partim Yozgat Partisi’dir’

Yozgat Vakfı ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, yaptığı açıklamada siyasi bir partiye üye olmadığını, ancak Yozgat Partisi adı altında STK faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
‘Benim siyasi partim Yozgat Partisi’dir’

Siyaset ve adaylık konularında kendisine yöneltilen sorulara da yanıt veren Yılmaz, sadece dernek, federasyon, konfederasyon başkanı olmanın aday adaylığı için yeterli olmayacağını ifade etti.
Yaşadığı şehirlerdeki Yozgatlıların nezdinde karşılığı olan veya olmayan STK temsilcilerinin Yozgat’tan bol bol aday adayı olduğuna dikkat çeken Yılmaz, bazı STK isimlerinin parti afişlerinde kullanacak kadar STK mantığını anlamadığını söyledi.
Yılmaz, siyasi partisinin “Yozgat Partisi” olduğunu ve bu çatı altında İstanbul’daki hemşerileri başta olmak üzere tüm Yozgatlılara STK başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.
Siyasi partilerde aday olmayı düşünmediğini ancak ülkemize ve memleketimize fayda sağlayacağına inandığı liyakat sahibi Yozgatlı hemşerilerini aday oldukları bölgelerde Yozgat STK’sı olarak destekleyeceklerini de vurguladı.
Siyasete karşı olmadığını ancak siyasetçi de olmadığını ifade eden Yılmaz, özetle “Aday değilim, olmayacağım” dedi.
Başkan Ahmet Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kıymetli Hemşehrilerim; Yoğun bir şekilde telefon alıyorum, siyaset ve adaylık konusunda sıkça sorular soruluyor. Ülkeme memleketim Yozgat’a hizmet sadece siyaset ile değil, STK bünyesinde de (İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve Yozgat Vakfı) yapabilirim. Sırf dernek, federasyon, konfederasyon başkanı diye Siyasi Partilerden aday adayı olmak kartvizitime bunu da yazdırayım bir gün lazım olur gayreti ve düşüncesinde hiç olmadım. Görüyorum ki yaşadığı şehirlerde Yozgatlılar nezdinde karşılığı olan-olmayan STK temsilcileri Yozgat’tan bol bol aday adayı olmakta, hatta STK isimlerini parti afişlerinde kullanacak kadar STK mantığını dahi anlamayan aday adayları görüyoruz. Benim siyasi Partim “Yozgat Partisi’dir. “Bu şemsiye altın da buluşturduğumuz İstanbul’daki hemşerilerim başta olmak üzere tüm Yozgatlılara STK başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim ve yine bu çerçevede Siyasi Partilerde Aday olmayı hak eden ülkemize, memleketimize fayda sağlayacağına inandığımız, “Liyakat sahibi Yozgatlı“ hemşerilerimizi de aday oldukları bölgelerde Yozgat STK’sı olarak destekleyeceğimizi de belirtmek isterim. Siyasete karşı değilim ancak siyasetçi de değilim. Özetle; aday değilim olmayacağım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” dedi. »Haber Merkezi

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Benim Siyasi Partim Yozgat Partisidir
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