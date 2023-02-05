Belgeler verildi

Kapanış törenine Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Cevdet Vural ve davetliler katıldı.

Vali Ziya Polat, bir otelde düzenlenen kapanış töreninde yapmış olduğu konuşmada; “Yozgat tarihi ve kültürüyle öne çıkan bir şehirdir Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteğiyle 1-4 Şubat tarihleri arasında düzenlenen "6. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" düzenlenen eğitimler ile sona erdi. Katılımcıları tebrik ederim." dedi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, somut olmayan kültürel mirasın odağında insan olduğunu söyledi.

İnsanlığın var oluşundan bugüne kadar geleceğe aktarılacak çok önemli kültürel miraslar bıraktığına dikkat çeken Karadağ konuşmasının devamında: “Dijital dünya ile birlikte maalesef kaybolmuş birçok somut olmayan kültürel miraslarımız var. Bunu en azından bir hafıza olarak bu ülkenin yarınları ve geleceği olan genç nesillere aktarmamız gerekiyor. Eğer hafıza muhafaza edilmiyorsa, gelecek nesiller teknoloji ile birlikte sanal gerçeklik, insanın kopyalanması da dahil olmak üzere insan onur ve şerefinin bir kenara bırakıldığı kapital dünyada dünya yaşanmaz hale gelecektir. O açıdan bu tür etkinliklerin Yozgat’ta yapılmış olması önemli. Ben de hem şahsım hem de üniversitem adına böyle bir etkinliği önemsediğimizi ve buradan mutlaka kazanımlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda üniversite olarak ne yapılması gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Yürütülen bu anlamlı etkinlik, somut olmayan kültür mirasımızın korunmasına büyük katkı sağlayacaktır. Programın düzenlenmesinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifika verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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