Belge takdimi

Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesinde öğrenim gören, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında halk oyunları ekibinde, öğrenci korosunda ve ilçe turnuvalarında başarı gösteren öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Öğrencilere teşekkür belgelerini Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oğuz Kağan Sungur, Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Ahmet Karakaş ile ilgili öğretmenler takdim etti.

Belge töreninin ardından başarılı öğrenciler ile yemek yiyen misafirler, öğrencilerle sohbet etti. Yemek sonrası öğrencilere, öğretmenlere ve okul idarecilerine teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Yoldaş, öğrencilere başarılar diledi. »Haber Merkezi