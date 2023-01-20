Belge ile ödüllendirildiler

Kaymakamı Recep Aydın, tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk dönemi yaptıkları çalışmalarda başarı gösteren öğretmen ve idarecileri Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirdi.

Kaymakamlık makamında konuşan Kaymakam Aydın, bu yüzyılın en önemli meselesinin eğitim olduğunu belirterek, "Milletleri kurtaracak ancak iyi eğitilmiş nesillerdir. Bu nedenle eğitim her zaman birinci önceliğimiz olmalıdır. Ödüller bizim lütfumuz değil, sizin yaptığınız başarılı çalışmaların karşılığıdır." dedi.

Konuşmanın ardından Aydın, öğretmenlere ve idarecilere Üstün Başarı Belgelerini takdim etti. »Haber Merkezi