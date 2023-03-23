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Belediye’den Ramazan yardımı

Sorgun Belediyesi, Şakir Efendi Şehir Meydanı’na kurduğu çadırda ramazan süresince bin kişiye iftar yemeği verecek ve ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşa 3 bin 500 adet ramazan gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdi.

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
Belediye’den Ramazan yardımı

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ramazan ayı dolayısıyla kurdukları ramazan çadırında bin kişiyi ağırlayacaklarını ve ilçe genelinde ihtiyaç sahibi 3500 aileye gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren paylaşma ayı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Ramazan ayında dayanışma ve paylaşma kültürünü pekiştirmek amacıyla kurduğumuz iftar çadırımızda bin kişiyi misafir edeceğiz. Çadıra gelme imkânı olmayan vatandaşlarımızı da düşünerek 3 bin 500 ailemize ramazan için hazırlattığımız gıda paketlerini ulaştırdık. Önceki senelerde 500 - 800 arasında değişen sayımızı Deprem felaketinden sonra ilçe nüfusumuzda görülen artışla günlük yemek miktarımızı artırarak bin kişiye çıkardık. İftar çadırımızı Şakir Efendi Şehir Meydanında hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımızda burada bizimle birlikte iftarlarını açabilecekler. Misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayıp, vatandaşlarımızla birlikte ramazanın ruhunu bir arada yaşayacağız, birlik içinde olacağız. Sevginin, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın adı olan Ramazan ayının ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımızı iftar soframıza bekliyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden Ramazan Yardımı
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