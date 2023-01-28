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Belediyeden çorba ikramı

Sorgun Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

28 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Belediyeden çorba ikramı

Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandilinde Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, yatsı namazı sonrası vatandaşlara çorba ikramında bulundu.
Başkan Ekinci, 3 ayların başlangıcında ilk mübarek geceyi idrak ettiklerini belirterek, Regaip Kandilinin Sorgun, Türkiye ve İslam Alemi için hayırlar getirmesini diledi. 
Soğuk havayı göz önüne alarak vatandaşlara çorba dağıttıklarını söyleyen Ekinci, “Sorgunda yatsı namazı sonrası hemşerilerimizin gönlünü ve içini ısıtıyoruz. İnsanların memnun olduğunu görüp, mutlu oluyoruz. Regaip Kandilinin tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın kandili mübarek olsun." dedi.
Vatandaşlar da ikramdan dolayı belediye görevlilerine teşekkür etti. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 27.01.2023 17:55
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