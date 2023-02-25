Belde halkına teşekkür etti

Belde halkına teşekkür eden Başkan Baran, “Birlik ve beraberlik ile bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz Türkiyem” dedi.

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Yenipazar Belde halkı yaraların bir an önce sarılması için yardım seferberliğine koştu.

Belediye Başkanı Menderes Baran’ın başlattığı kampanyaya; belde halkı yardım olup yağdı. Büyükle; gıda, giyim başta olmak üzere dayanışmanın en güzel örneğini sergilerken, küçükler de kumbarasında biriken paralarla kampanyaya destek oldu.

İlk etapta, toplanan gıda, giyim başta olmak üzere odun, kömürden oluşan 1 tır malzemeyi; Yozgat Valisi Ziya Polat koordinesinde ivedilikle bölgeye ulaştıran Belediye Başkanı Menderes Baran, kampanyada biriken 250 bin TL.’yi de AFAT’ın hesabına gönderdi.

Başkan Baran sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda; “Yan yana, omuz omuza, birlik ve beraberlik ile bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Belediyemiz tarafından başlatılan yardım kampanyasından toplanan yardımlar Hatay'a doğru yola çıktı. Tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz Türkiyem. İlk dakikadan itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyasına, koca yürekli minik Yusuf Kumbarasını bağışlayarak destek oldu.

Sergilediği örnek davranışından dolayı minik Yusuf'a ve anne babasına teşekkür ederiz. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Zor günleri bugüne kadar nasıl aştıysak, bu zor günleri de el birliğiyle selametle aşacağız. Cenab-ı Allah ülkemize ve milletimize afetlerden korusun inşallah.”

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