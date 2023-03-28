‘Batı medeniyeti bunalım içinde’

Başkanı Taşdemir yaptığı açıklamada, “Batı medeniyeti çöküntüsünü, ekonomik ve siyasi krizlerini eskiden olduğu gibi ırkçılıkla, ayrımcılıkla her türlü zorbalıkla aşmaya çalışmaktadır. Ancak bu zorbalar eski günlerinin yavaş yavaş ellerinden gittiğinin farkına varmaktalar ve bu durum öfkelerini daha da körüklemektedir. İslamofobi bu ayrımcı zihniyetin yeni rahatsızlığı değildir. Bataklık medeniyeti yakın zamanda ülkelerinden gönderdikleri İslam düşmanları üzerinden DAEŞ terör örgütünü kurdular. Ortadoğu’da demokrasi çağrısı yaparak ne kadar zalim diktatör ve terör örgütü varsa kapılarında beslediler. Yüz binler, milyonlar göçe mecbur kaldığında ise onları göç yollarında ölüme mahkûm ettiler. Irkçı ve şövenist saldırılarda bulundular. Danimarka daeştan kaçan 100 den fazla Suriyeli Kürt kardeşlerimizi Türkiye'ye göndermek için para bile teklif etmişti. Sayıları bin kişi bile olmayan bir mülteci grubuna yönelik bu tavırlarını insan haklarına, uluslararası sözleşmelere ne kadar saygılı olduklarını hatırlamak bağlamında aklımızda tutalım. Dün Yüce kitabımız Kur'an ı Kerim e ve gölgesini yüzyıllarca zorda kalmışlara, güçsüzlere sığınak etmiş bayrağımıza yapılan saldırıları da aynı aşağılık zihniyetin bir yansıması olarak görüyor ve lanetliyoruz. Yüzyıllardır farklı din ve etnik grupların birlikte yaşadığı, huzurun, mutluluğun olduğu kadar acı ve zorlukların da beraber göğüslendiği bir imparatorluk ve inanç geçmişine sahip olan bir milletiz. Bu niteliklerimiz nedeniyle, tarihi itibariyle kendisi gibi inanmayanları direklere çivileyip yakan, kitap yakmakla hakikati ortadan kaldırabileceğini zanneden, her türlü zulme el atıp sonrada hak ve özgürlüklerden bahsederken parmak sallayan bu kepazelik kaynakları milletimizin tepkisine neden olmaktadır. Oysa batı medeniyeti denilen algının ve onun müntesiplerinin halet i ruhiyesi budur. Bu nedenle sadece Danimarka da değil, İngiltere'de, İsveç'te, isviçre'de, Polonya'da, Almanya ve Fransa'da yükselen bu ırkçı ve hastalıklı ruh haline karşı o bölgelerde yaşayan tüm vatandaşlarımızı uyarıyor, dikkatli olmaya çağırıyoruz. Ülkemiz için ise birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmenin önemine ve karşı karşıya olduğumuz tehlikeye bu vesile ile bir kez daha işaret etmek istiyorum. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin amacı, bu alçakça saldırılara sessiz kalmamız, boyun eğmemizdir. AK Parti, Milletimizin vicdanının sesine tercüman olarak asla bu ve benzeri saldırılara boyun eğmeyecek sessiz kalmayacaktır. Allah'ın izni ve milletimizin teveccühü ile inşallah 2023 vizyonumuz neticesinde, bugün sınırlarımız içinde kabul etmediğimiz bu adice saldırıların dünyanın başka hiçbir yerinde ortaya çıkmamasını sağlamak boynumuzun borcudur.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi