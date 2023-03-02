Başvurular uzatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 yılında yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının (SOGEP) aralarında Yozgat’ın da bulunduğu TR72 Bölgesi genelinde koordinasyonu önceki yıllarda olduğu gibi ORAN Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirileceği ve 2023 yılı SOGEP başvurularının 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

SOGEP 2023 programı kapsamında; Kamu Kurumları ve Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar başvuru sahibi olabilirken, Kar Amacı Güden Kuruluşlar sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer program önceliklerine yönelik projelerde ise ancak iştirakçi olabilecekler.

Program hazırlık çalışmalarında öncelikli olarak bölgedeki paydaşlardan proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması ve Ajans ile paylaşılması bekleniyor.

Daha sonra ön başvuru aşamasında sunulan projeler arasından her bir il için seçilecek projeler için Ajansın koordinasyonunda başvuru sahibi kurumla birlikte geliştirme ve detaylandırma çalışmaları yapılacak.

Proje fikrine ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 31.03.2023 tarihine kadar sogep@oran.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekiyor. »Haber Merkezi