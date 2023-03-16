Başvurular başladı

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında, İbrahim Canayakın ve Muhammer Özel, Hasan Şahingöz aday adaylıklarını açıkladı.

Toplantı öncesi bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, 14 Mayısta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin Ülkeye ve Yozgat’ımıza hayırlar getirmesini temennilerinde bulundu.

"7 BÜYÜK PROJE İLE VATANDAŞLARIMIZIN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ"

Başkan Kayhan, “ 28. Dönem Milletvekilliği aday adayları partimizde başlamış bulunmakta. Aday adaylığı sürecinde partimizin çok yoğun ilgi ve alaka var. Şuanda tahminen 10 kişi aday adaylığında bulundu. Aday adayı olmak isteyen kardeşlerimizi de partimize davet ediyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Yozgat’ımızı kimin daha güzel hizmet edeceği problemleri sorunları yukarıya ilgili mercilere kimlerin daha güzel iletebileceği veya daha fazla kimle oy alabileceksek bunlarla yol yürümeyi düşünüyoruz. Genellikle çok zor zamanlar geçiriyoruz. Deprem vesilesiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet kalanlara da sabırlar diliyorum. Hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlıyor. Seçimler ve yönetimler ise bu hayatın bir parçası. Ülkemize hayırla hizmet yapmak isteyenler ön tarafa çıkıyor. Bizlerde partimiz olarak milli görüşü temsil eden bir parti olarak milli kaynak paketleri ürettik. 81 ilimizde 680 proje ile inşallah iktidara geldiğimizde Yozgat’ımıza 7 tane büyük proje ile vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. Bu projeleri tekrar etmek gerekirse fabrika yapan fabrikaların temsilcisi bir merhum genel başkanın mensupları olarak Yozgat Sorgun arasına Asos Sanayi, Yerköy Şefaatli arasına tekrar bir tane şeker fabrikası, Saraykent ilçemize Çinko fabrikası, Akdağmadeni ilçesine demir ürünü çok olduğu için yassı çelik fabrikası daha önce demir fabrikası vardı. Aydıncık, Çekerek, Kadışehri boğazına da hayvancılık et ve süt tesisleri tekrar faaliyete geçireceğiz. Sarıkaya ilçesine un, imlik fabrikası. Boğazlıyan ilçesine çikolata, bisküvi fabrikası olmak üzere ana temelde 5 tane büyük fabrikayla halkımızın karşısına çıkacağız. Bunları siz değerli basın mensupları aracılığı ile Yozgatlı hemşehrilerimize duyurmak istiyorum. Bir tane Yozgat’ın çocukları yurt dışına veya il dışına çıkmak zorunda kalmayacaklar. Herkes doğduğu şehirde doyması için gereken faaliyetleri ve çalışmaları yapacağız. 28. Dönem Milletvekili aday adaylarımız Milletvekillerimiz partimize ve diğer partilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

"BU DAVANIN NEFERİYİM"

Yeniden Refah Partisi 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı İbrahim Canayakın yaptığı açıklamada; “ 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkez üssü olan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyorum. 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi Yozgat’ımıza ve tüm Türkiye’mize hayırlı uğurlu olsun. 12.12. 1986 Yozgat’ın Sorgun İlçesinde doğdum. Nakliye, lojistik ve otomotiv sektörü yapıyorum. Başından beri bu davanın neferiyim Allah nasip ederse bu yola revan olduk. Siz değerli basın mensuplarının özellikle not etmesini istiyorum. Bilindiği üzere Yozgat’ımız çok göç veren bir memleket. Türkiye’de 4 buçuk milyon Yozgatlı var bizler bunu nasıl engelleyeceğiz rahmetli Erbakan hocamızın milli görüş davasının projelerinden olan ağır sanayi, fabrikalar yaparak gurbette ki Yozgatlıları tekrar memleketlerine taşıyacağız inşallah. Allah bizlere parlamentoyu nasip ederse çalışmalarımız bu yönde olacak. Aday adayı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu bir bayrak yarışıdır herkese hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

"GÖÇ VEREN İL DURUMUNDAYIZ"

Yeniden Refah Partisi 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı Muhammer Özel yaptığı açıklamada; “Ülkemizde yaşanan asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifa, yakınlarına sabır diliyorum. 14 Mayıs’ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri Ülkemize ve Yozgat’ımıza hayırlı olsun. 20 yıldır ülkemizi yöneten iktidarın ikinci adamları Yozgatlı olmasına rağmen maalesef Yozgat’ımıza gereken yatırımları yapmamışlardır. Bu bakımdan Yozgat’ımız öksüz ve yetim kalmıştır. Coğrafi konum olarak en iyi yerde olmasına rağmen göç veren il durumundayız. Yozgat 5’nici bölge olmasından dolayı yatırımcılara cazip gelmiyor. Bu vesileyle Yozgat’ımızın kalkındırmak için milli görüşün ağır sanayi hamlesinden Yozgat’ın payına düşen yatırımları memleketimize getireceğiz. Göçün tersine döndürmeyi hedefliyoruz. Yozgat’ımızı yatırımcılara cazip hale getirebilmek ve istihdamı artırmak için 6’ncı bölge yapmak için elimizden geldiğince tüm platformlarda sezimizi duyuracağız. 14 Mayısta yapılacak seçimlerde Yeniden Refah Partisinden Yozgat Milletvekili aday adaylığını tüm kamuoyuna açıklıyorum. Rabbim hayırlara vesile eylesin.” şeklinde konuştu.

"DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUM"

Yeniden Refah Partisi 28. Dönem Milletvekili Aday Adayı Hasan Şahingöz, "Uzun bir süre yurt dışında ikamet ettim. Orada siyasal bilimler bölümünde master yaptım. Memleketime döneli 7 yıla yakın oldu. Şuanda Akdağmadeni ilçesinde inşaat sektöründe hizmet veriyorum. Aynı zamanda küçük bir otelimiz ve pastanemiz var. Bundan sonraki süreçte Yeniden Refah Partisi milletvekilliği aday adaylığımı açıklıyorum. Hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Bu seçimde üzerimize düşeni yaparak İl Başkanımız, İlçe başkanımız ve Genel başkanımızla Yozgat'ın bütün sorunlarını çözmek ve Türkiye siyasetinde milli görüşün damgasını vurmak için geliyoruz" diye konuştu. »Alpaslan Demir