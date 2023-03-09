Başvurular başladı

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacağı sınava başvuruların 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2023 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2023-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2023-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır" »Haber Merkezi