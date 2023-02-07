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Başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısıyla başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayınladı.

07 Şubat 2023 Salı 02:00
Başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun. Devletimiz bütün imkan ve kabiliyetleri ile deprem bölgelerinde. Enkaz altındaki vatandaşlarımızı arama ve kurtarma çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Arama/kurtarma çalışmalarına destek için ülkemizin pek çok yerinden uzman ekipler bölgeye intikal etti/ ediyor. İnşallah, enkaz altındaki her bir insanımıza sağ salimen ulaşılır. Rabbimiz, bir daha ülkemize böylesine bir deprem/felaket göstermesin” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Başsağlığı Ve Geçmiş Olsun Mesajı
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