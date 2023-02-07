Başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı

Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun. Devletimiz bütün imkan ve kabiliyetleri ile deprem bölgelerinde. Enkaz altındaki vatandaşlarımızı arama ve kurtarma çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Arama/kurtarma çalışmalarına destek için ülkemizin pek çok yerinden uzman ekipler bölgeye intikal etti/ ediyor. İnşallah, enkaz altındaki her bir insanımıza sağ salimen ulaşılır. Rabbimiz, bir daha ülkemize böylesine bir deprem/felaket göstermesin” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi