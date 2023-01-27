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Başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Yozgatlı Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan ve İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay'ın aileleriyle telefonda görüştü.

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
Başsağlığı diledi

Oktay, telefonla aradığı şehit Arslan'ın abisi İsmail Arslan'a ve şehit Ay'ın babası Bahattin Ay'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına da başsağlığı ve sabır diledi.
Şehit ailelerinin, şehitlerin Türk devletine emaneti olduğunu vurgulayan Oktay, "Bizler de devletimiz de her şeyi şehitlerimize borçluyuz. Üstümüze düşen ne varsa yapmaya hazırız. Başımız sağ olsun. Allah şehidimizi cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın." dedi.
Türkiye-İran sınır hattında bulunan güvenlik duvarının yanındaki yolda dün arama tarama faaliyeti yapan askeri aracın, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Muammer Ay ile Sözleşmeli Ulaştırma Er Ali Arslan, kaldırıldıkları Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
Şehit Sözleşmeli Er Ali Arslan Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kuzgun köyünde, şehit Uzman Çavuş Muammer Ay ise Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi. »AA

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Başsağlığı Diledi
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