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Başköy’e 'MOBESE'

Şefaatli ilçesi Başköy köyü Muhtarı Altan Pınarbaşı, köye güvenlik kamerası kurulumu gerçekleştirdi.

09 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Başköy’e 'MOBESE'

Köyün giriş ve çıkışları ile köy içerisine toplam 4 güvenlik kamerasının kurulumunu gerçekleştiren Muhtar Pınarbaşı, köy halkın katkılarıyla kurulan güvenlik kamerası sisteminin köyün tüm giriş çıkışlarını 24 saat izlenebilmesine olanak sağladığını söyledi.
Pınarbaşı yaptığı açıklamada, "Güvenlik kameralarının görüntülerinin kaydedildiği bilgisayar muhtarlık odasında bulunmakta, kaydedilen görüntüleri ara sıra izleyip kontrol ediyoruz. 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları caydırıcı oluyor. Böylelikle hırsızlık ve diğer asayiş olaylarının önüne geçmiş olacağız. Her ne kadar jandarma ekiplerimiz köylerimizin güvenliği için gece gündüz çalışsalar da bizler de köyümüze güvenlik kamerası kurulumunu gerçekleştirerek güvenlik güçlerimize yardımcı oluyoruz." dedi.

»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.01.2023 15:01
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