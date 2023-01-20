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Başkanlık yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay başkanlığında, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) düzenleme ihtiyaçlarına yönelik çalışma toplantısı yapıldı.

20 Ocak 2023 Cuma 02:00
Başkanlık yaptı

Oktay, MSB'nin düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantıya başkanlık etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin tayininde, ilgililerin son rütbeleri ve görevlerinin esas alınması, şehitlerin anne ve babalarının da Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olabilmesi, harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara ilave sınav hakkı verilmesi ile diğer düzenleme ihtiyaçları değerlendirildi.
Toplantıya; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı. »Haber Merkezi

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Başkanlık Yaptı
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