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Başkanlardan ziyaret

Yeni seçilen Yozgat, Aksaray ve Diyarbakır Ziraat Odaları Başkanları, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı makamında ziyaret etti.

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Başkanlardan ziyaret

Ziraat Odası Başkanları, bölgelerindeki tarımsal üretimle ilgili sorunları Genel Başkan Bayraktar’a ilettiler.
Kabulde, TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Oda Başkanlarına başarılar dileyerek yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti. Ziyaretlerde TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri; Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı ve Çınar Ziraat Odası Başkanı Mehmet Cevat Delil hazır bulundu. »Haber Merkezi

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Başkanlardan Ziyaret
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