Başkanlardan ziyaret

Ziraat Odası Başkanları, bölgelerindeki tarımsal üretimle ilgili sorunları Genel Başkan Bayraktar’a ilettiler.

Kabulde, TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Oda Başkanlarına başarılar dileyerek yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti. Ziyaretlerde TZOB Yönetim Kurulu Üyeleri; Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı ve Çınar Ziraat Odası Başkanı Mehmet Cevat Delil hazır bulundu. »Haber Merkezi