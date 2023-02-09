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Başkanlardan teşekkür

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, deprem bölgelerine yardımda bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Başkanlardan teşekkür

YALÇIN HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ
Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, deprem bölgelerine dayanışma gösteren ilçe halkına teşekkür etti.
Kısa süre içerisinde yağmur gibi yağarak yardımcı olmak için seferber olan vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın ''Akdağmadeni Belediyesi ve Akdağmadeni Kaymakamlığı olarak yaptığımız yardım çağrısına necip milletimiz, kıymetli vatandaşlarımız yoğun destek verdiler. Yardım toplama merkezine getirilen malzemeleri hızlı bir şekilde afet bölgesine ulaştırmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. İnsani yardım malzemelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde deprem bölgelerine ulaşmasını, afetzedelerimizin yaralarını bir nebze de olsa merhem olmasını diliyorum. Dayanışma gösteren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de yardım kampanyamız devam edecektir. Bilgileri ayrıntılı şekilde vatandaşlarımız ile paylaşacağız. 100 yılın en büyük depremi olan bu felaketi de hep birlikte, el ele vererek atlatacağız. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, enkaz altında olan kardeşlerimizin tez zamanda sağ salim kurtulmalarını diliyorum.'' dedi. 
YILMAZ’DA TEŞEKKÜR ETTİ
Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Kaymakamlığı ve Belediye işbirliğiyle deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını sarabilmek adına başlatılan yardım kampanyasına destek veren ilçe halkına teşekkür etti.
Başkan Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Hemşehrilerimizin bizlere ulaştırmış oldukları yardımlarını taşıyan 8 tırlık araç konvoyumuz ile birlikte saha çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet kamyon ve 1adet kepçe an itibariyle yola çıkmıştır. Sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir özveriyle kampanyamıza destek veren kadirşinas (değerbilir) hemşehrilerime, mesai arkadaşlarımıza, lojistik destekleriyle yardımların deprem bölgesine ulaşımını üstlenen şoför kardeşlerime ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.” ifadelerini kullandı. 
»Alpaslan Demir

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Başkanlardan Teşekkür
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