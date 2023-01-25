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Başkan, yeniden seçildi

Aydıncık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Levent Başkan yeniden seçildi.

25 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Başkan, yeniden seçildi

Aydıncık Düğün Salon'unda yapılan genel kurul toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Genel kurulda tek liste ile gidilen başkanlık seçiminde Levent Başkan güven tazeledi.
Başkan, tüm üyelerine teşekkür etti.
Genel kurul toplantısına Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, AK Parti Aydıncık İlçe Başkanı Ramazan Aydemir, Yozgat Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş ve üyeler katıldı. »AA

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BaşkanYeniden Seçildi
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