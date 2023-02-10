Başkan Ünal uyardı

Sosyal medya hesabından yardımların AFAD aracılığıyla yapılmasını gerektiğini belirten Ünal; “Biz aslında hangi eşyanın o bölgede kaç erkek, kaç kadın, kaç çocuk olduğunu bilmeden paketliyoruz. Ayrıca kaç beden ve kaç yaş grubu olduğunu bilmiyoruz. Dolayısı ile bunun ayıklanmasına da ayrıca o afet bölgesinde bir dünya insanı, meşgul edecek. Olması gereken ve yapmamız gereken hem yapılan yardımın emin ellerde olması hem de devletimize güç vermek açısından bunun yerine devlet kurumumuz olan AFAD'a 50 lira, 100 lira, bin lira ve benzeri limiti size kalmış sonsuz aralıkta maddi yardım yapılması daha hızlı ve daha amaca yönelik bir yardım olacağı inanıyorum. Hijyen kurallarına gelince mesela biz halâ Türkiye genelinde çok aktif bir pandemi şartlarının içinden geçiyoruz. Bu arada Depremin üzerinden tam 48 saatten fazla zaman geçti ki oradaki üşümüş, yeteri kadar gıda-ilaç alamamış, psikolojik olarak aşırı bitkin insanın bağışıklık sistemindeki zayıflama ve düşüşü, kronik hasta ihtimalini daha da yükseltecek ve bunu da hesaba katarsak, yardım edeyim derken, enfeksiyon ile zarar verme ihtimalimiz yüksektir. Diğer Yakıt (enerji), jeneratör, projektör (aydınlatma), kuru gıda kolisi, mont, içme suyu, çocuk maması, kadın pedi, battaniye gibi başlıklar en acil olanları. Bunların batıda toplanması, lojistiği, depolanması derken çok zaman harcanır. Bunları direkt o bölgelerdeki toptancılardan AFAD'a yapılan nakdi yardımlarla alınmasını sağlamsa ve hızla ilgili bölgelere iletilmesini uygundur. İnanın bu Yardım hususu çok dağınık olunca bu sefer sistem tamamen kitleniyor. Ama nakdi yardımla bir-iki-üç kuruluşla organize olursak daha planlı, daha amaca yönelik ve daha hızlı faydamız olur. Örnek verecek olursak bizim kafamıza göre İstanbul'dan çıkartacağımız veya başka bir şehirden yollar da 100, 200 tır, Hatay'a gidecek buda neye yol aça bilir daha önemli olan hayati önem taşıyan ve o insanlarımızı hayata döndürecek malzemenin ihtiyacın deprem bölgesine varmasın da büyük aksaklık sağlayabilir buda hem gereksiz trafik oluşturur yoğunluk plansız hareket eder buda ne ambulansların gidiş gelişleri hem cenazelerinin gidişleri büyük sıkıntı olur rabbim devletimize güç kuvvet versin meramımı anlatabildim mi?” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi